Италия

На июль у боссов клуба запланирована встреча с агентом черногорца, где должны уладить все вопросы.

Полузащитник Адам Марушич этим летом может поставить подпись под новым соглашением с Лацио.

Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб рассчитывает на 28-летнего черногорца, поэтому ведет активные переговоры по поводу продления его контракта.

Отмечается, что на июль у руководства Лацио и агента Матеи Кежмана, который представляет интересы Марушича, запланирована встреча, где стороны должны уладить и согласовать все условия нового контракта.

В минувшем сезоне Адам Марушич провел в футболке "орлов" 46 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 5 результативных передач.

Нынешнее соглашение черногорского хавбека с Лацио рассчитано до лета 2022 года.

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