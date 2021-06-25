Клуб нашел замену ушедшему Даниеле Паделли.
Алекс Кордац, ФК Интер
25 июня 2021, 16:50
Миланский Интер объявил о подписании вратаря Кротоне Алекса Кордаца, который является воспитанником "нерадзурри".
Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 38-летним стражем ворот.
Отметим, что с 2002 по 2006 год Кордац числился в системе Интера, и дебютировал в 2004 года в игре против Ювентуса.
Самый успешный период его карьеры прошел именно в Кротоне, за который он сыграл более 150 матчей и провел минувший сезон в Серии А.