Италия

Клуб нашел замену ушедшему Даниеле Паделли.

Миланский Интер объявил о подписании вратаря Кротоне Алекса Кордаца, который является воспитанником "нерадзурри".

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 38-летним стражем ворот.

Отметим, что с 2002 по 2006 год Кордац числился в системе Интера, и дебютировал в 2004 года в игре против Ювентуса.

Самый успешный период его карьеры прошел именно в Кротоне, за который он сыграл более 150 матчей и провел минувший сезон в Серии А.