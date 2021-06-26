Италия

Нападающий может покинуть итальянский клуб уже в начале третьего года пребывания в нем.

Как сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, в адрес итальянского Милана поступили предложения сразу от трех зарубежных клубов относительно возможности трансфера португальского нападающего Рафаэля Леау.

22-летний футболист только успел уйти в отпуск, после выступлений в составе молодежной сборной своей страны в категории U-21, которая уступила в финале чемпионата Европы одногодкам из Германии, как за ним тут же начали охоту представители трех топ-чемпионатов.

Речь идет о французском Марселе, дортмундской Боруссии и английском Вулверхэмптоне.

Стефано Пьоли в прошедшем сезоне дал футболисту шанс показать себя с лучшей стороны, задействовав его в 40 матчах, за что Леау сумел отплатить в виде семи забитых мячей при шести голевых передачах.

Стоит отметить, что летом 2019-го года он пополнил состав Милана, совершив трансфер из французского Лилля за 29,5 млн евро, однако его нынешнюю трансферную стоимость оценивают уже не так высоко — 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.