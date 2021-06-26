Италия

Нидерландский хавбек может вновь отправиться в чемпионат Франции.

Центральный полузащитник Дженоа Кевин Строотман рискует провести следующий сезон в Марселе, где он выступал на правах аренды вторую половину минувшей кампании.

Как сообщает журналист Николо Скира, клубы ведут между собой переговоры о повторной аренде 31-летнего нидерландца, хотя сам футболист предпочитает остаться в итальянской Серии А.

Тем не менее, руководство Дженоа уверено, что вскоре ему удастся достичь договоренности с Марселем по переходу Строотмана.

В минувшем сезоне нидерландский хавбек провел 32 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 4 результативными передачами.

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