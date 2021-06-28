Италия

Футболист рассказал о переезде в Италию.

Полузащитник итальянской Аталанты Виктор Коваленко рассказал о своей заработной плате в бергамском клубе.

"В Аталанте нормально получаю. На жизнь хватает. Побольше, чем в Шахтере. В два раза больше. Я не самый высокооплачиваемый игрок Аталанты. Вхожу ли в топ-5? Я не интересовался их зарплатами.

Помимо Аталанты Бенфика хотела меня подписать. Также бесплатно. Но я хотел перейти в Италию.

Думал, что если переподпишу контракт с Шахтером, то буду жалеть", — сказал Коваленко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Коваленко подписал контракт с Аталантой зимой 2021 года. За пол года украинец сыграл лишь пять минут.



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