Футболист рассказал о переезде в Италию.
КОВАЛЕНКО И МАЛИНОВСКИЙ, GETTY IMAGES
28 июня 2021, 16:25
Полузащитник итальянской Аталанты Виктор Коваленко рассказал о своей заработной плате в бергамском клубе.
"В Аталанте нормально получаю. На жизнь хватает. Побольше, чем в Шахтере. В два раза больше. Я не самый высокооплачиваемый игрок Аталанты. Вхожу ли в топ-5? Я не интересовался их зарплатами.
Помимо Аталанты Бенфика хотела меня подписать. Также бесплатно. Но я хотел перейти в Италию.
Думал, что если переподпишу контракт с Шахтером, то буду жалеть", — сказал Коваленко в интервью ОТДУШИВДУШУ.
Напомним, Коваленко подписал контракт с Аталантой зимой 2021 года. За пол года украинец сыграл лишь пять минут.
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