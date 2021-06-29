Италия

Марокканский латераль должен подписать контракт с ПСЖ.

Правый защитник Интера Ашраф Хакими в ближайшее время может сменить клубную прописку и стать игроком Пари Сен-Жермен.

После сегодняшней встречи с руководством "нерадзурри" агент марокканского латераля фактически подтвердил предстоящий уход своего клиента в парижский гранд.

"Когда ты уходишь из Интера, это всегда грустный момент... Это нормальная практика", — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Ашраф Хакими провел в футболке Интера 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. В стане "нерадзурри" марокканский латераль также успел завоевать чемпионство Серии А.

Отмечалось, что за трансфер 22-летнего марокканца Пари Сен-Жермен готов заплатить 70 миллионов евро.