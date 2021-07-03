Италия

Опытный сербский форвард готов пополнить состав итальянского клуба.

Итальянский Милан все еще находится в активном поиске замены для своего возрастного шведского нападающего Златана Ибрагимовича, поэтому обратил внимание на форварда амстердамского Аякса Душана Тадича.

Как сообщает журналист ресурса Calciomercato.com Даниэль Лонго, представители "россонери" уже успели провести первый раунд переговоров с 32-летним игроком "божьих сыновей", по итогу которых получили его одобрение относительно возможности потенциальной сделки.

Согласно данным источника, в приобретении данного исполнителя не последнюю роль играют спортивный директор Милана Фредерик Массара и технический директор клуба Паоло Мальдини.

Теперь — очередь за диалогом между клубами, в ходе которого будет вестись речь о сумме отступных за игрока, у которого действующий контракт завершается лишь через два года.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает Тадича в 18 млн евро.

В прошлом сезоне он провел 51 матч за Аякс, забив 22 гола и отдав 26 голевых передач.