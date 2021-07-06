У нападающего бергамаского клуба есть конфликт с главным тренером.
Йосип Иличич, Getty Images
06 июля 2021, 10:56
Согласно информации от итальянского издания Tuttosport, итальянский Милан заинтересовался предложением бергамаской Аталанты относительно возможного обмена футболистами во время текущего трансферного окна.
В сторону "россонери" будет отправлен 33-летний словенский нападающий Йосип Иличич, драйвером к трансферу которого может стать конфликт с наставником Джан Пьеро Гасперини, в то время как "Богиня" желает заполучить 18-летнего итальянского полузащитника Томмазо Побега, который прошлый сезон провел на правах аренды в Специи.
Стоит отметить, что у юного исполнителя на руках есть еще четыре года действующего контракта с воспитавшим его клубом, в то время как контракт Иличича с Аталантой завершается летом 2022-го года, если не будет продлен на еще один сезон с помощью соответствующей опции.
Портал Transfermarkt отмечает равную стоимость данных исполнителей — 6 млн евро.