Италия

У нападающего бергамаского клуба есть конфликт с главным тренером.

Согласно информации от итальянского издания Tuttosport, итальянский Милан заинтересовался предложением бергамаской Аталанты относительно возможного обмена футболистами во время текущего трансферного окна.

В сторону "россонери" будет отправлен 33-летний словенский нападающий Йосип Иличич, драйвером к трансферу которого может стать конфликт с наставником Джан Пьеро Гасперини, в то время как "Богиня" желает заполучить 18-летнего итальянского полузащитника Томмазо Побега, который прошлый сезон провел на правах аренды в Специи.

Стоит отметить, что у юного исполнителя на руках есть еще четыре года действующего контракта с воспитавшим его клубом, в то время как контракт Иличича с Аталантой завершается летом 2022-го года, если не будет продлен на еще один сезон с помощью соответствующей опции.

Портал Transfermarkt отмечает равную стоимость данных исполнителей — 6 млн евро.