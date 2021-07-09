Италия

Итальянский специалист был представлен в качестве главного тренера римского Лацио.

Римский Лацио провел официальную презентацию Маурицио Сарри в качестве нового главного тренера команды, в ходе которой опытный наставник также пообщался с журналистами, ответив на ключевые вопросы относительно будущего "орлов".

"Моуриньо выиграл намного больше, чем я, и у него куда более широкий опыт работы, чем у меня, но это совершенно ничего не значит, — неожиданно начал наставник, — Во время дерби мы все равно сделаем все, чтобы одержать победу.

Я хочу видеть команду, которая по ходу недели отдает всю себя на футбольном поле во время тренировок, после чего выходит на игру, и показывает еще больший уровень самопожертвования.

Первая причина, из-за чего я тут нахожусь, заключается в том, что я мельком увидел в этой команде те качества, которые полностью соответствуют моему видению игры. А вторая — чисто спортивная: тут есть все условия для профессионального роста.

Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы построить Лацио таким, каким я хочу его видеть. В Эмполи мы с командой шли на последнем месте первые восемь матчей чемпионата, в Наполи набрали два очка в первых трех играх, в Челси мы начали хорошо, но затем был отвратительный период, а Ювентусе все прошло достаточно сложно, но мы в конце выиграли чемпионат.

Хорошо было бы избежать трудностей на старте, но я могу лишь пообещать, что мы постараемся все для этого сделать.

Я выстраивал команды по 4-3-1-2 — меня называли интегралистом, теперь ставлю 4-3-3 — люди говорят тоже самое. В Лацио я начну именно с последнего варианта, а дальше — будем смотреть. Думаю, что мы увидим несколько трансферов футболистов, которые будут доступны нам сразу по приезду.

Мы уже встречались со спортивным директором клуба, обсуждая список необходимых покупок. В отличии от прошлого опыта, теперь Лацио не будет ориентироваться на имена, а только смотреть на характеристики.

Предстоящий год будет годом строительства, но мы не будем отказываться от возможности завоевать трофей. Скудетто? Посмотрим. Новый цикл расставит все на свои места. В первую очередь, мы должны стать конкурентоспособными для достижения наших целей.

Недооценивать такой турнир, как Лига Европы — ошибка. Нам нужна большая обойма игроков для участия в этом состязании, где есть тяжелые матчи на выезде. Когда я был в Челси, мы меняли по 6-7 игроков в течение недели, но это не влияло на рисунок команды. Усталость будет во всем: и в физическом плане, и в моральном".

Также, Сарри обсудил положение отдельных игроков в клубе: "Если Луис Альберто и дальше не будет отвечать на звонки, то это — корпоративная проблема. Я жду, пока он приедет, и поговорит со мной и товарищами по команде, и убедит нас в том, что он понимает, что делает. Если его объяснения причин отсутствия будут убедительны, то проблема пропадет. Если нет — будет извиняться.

По поводу Фелипе Андерсона могу сказать, что, если бы я в него не верил, то точно бы выступил против его трансфера. Его проблемой всегда было сохранение стабильного уровня формы, поэтому нашей задачей будет создание необходимых для него условий.

Что касается Чиро Иммобиле, то могу сказать, что если Манчини ставит его практически на каждую игру, то это значит, что он доволен. Я считаю, что Чиро — особенный игрок, который может придумать нужный команде гол фактически из ничего", — подытожил итальянский специалист.