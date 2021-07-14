Италия

Следующим клубом итальянского голкипера должен стать ПСЖ.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подтвердил, что не продлит контракт с Миланом и этим летом продолжит карьеру в другой команде.

22-летний итальянец попрощался с болельщиками "россонери" и признался, что смена клубной прописки стала для него непростым решением.

"Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Для меня было нелегким решением покинуть Милан, но иногда нужно попробовать что-то другое", — приводит слова Доннаруммы журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на этой неделе Пари Сен-Жермен должен официально объявить о переходе Джанлуиджи Доннаруммы в свою команду.

В прошлом сезоне итальянский голкипер провел за Милан 48 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 54 мяча, а 15 матчей ему удалось привести на ноль.

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