Италия

Вот только теперь у арендаторов будет опция выкупа футболиста.

Согласно сообщению на официальном сайте миланского Интера, центральный защитник Лоренцо Пирола в следующем сезоне вновь буде выступать на правах аренды в Монце, где провел весь предыдущий футбольный год.

Примечательно, что на этот раз не сумевшему пробиться в "элитный" итальянский дивизион через раунд плей-офф клубу удалось заключить соглашение со "змеями", в котором будет возможность выкупа 19-летнего игрока.

При этом, миланский клуб прописал для себя право приоритетного возвращения футболиста, даже в случае его дальнейшего перехода в состав Монцы.

Кроме то, стоит отметить, что фанаты обоих клубов находятся в состоянии достаточно жесткой конфронтации между собой.

Ранее, донецкий Шахтер интересовался возможностью выкупа Пиролы, однако получил отказ от Интера на предложение в 6 млн евро, хотя портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.