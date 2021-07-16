Италия

Римляне уничтожили соперника в первом матче "Особенного".

Рома в рамках дебютного матча Жозе Моуриньо во главе команды встречалась со скромным Монтекатини и добилась разгромной победы.

Римская команда отправила в ворота соперника десять безответных мячей.

Рома – Монтекатини 10:0

Голы: Перес, 9, Манчини, 19, Майораль, 34, 54, 88, Калафьори, 35, Санти, 40 (в свои ворота), Дзаньоло, 61, Залевски, 80, Диавара, 86

Напомним, что легенда Ромы Франческо Тотти заявил, что Жозе Моуриньо — лучший тренер в мире.