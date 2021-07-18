Италия

Наставник миланского клуба поделился впечатлениями от победы в контрольной игре.

Миланский Интер приступил к череде контрольных поединков в рамках предсезонных сборов, уже в первой под руководством Симоне Индзаги испытав проблемы с достижением результата.

"Змеям" пришлось отыгрывать два пропущенных мяча по ходу поединка против Лугано, который затем перешел в серию послематчевых пенальти по согласованию сторон, при ничьей в основное время (2:2). В футбольной лотерее успешнее оказались представители Италии (4:3).

По завершению поединка, главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги дал интервью, в котором поделился впечатлениями от увиденного на футбольном поле в этот вечер.

"Ребята с серьезным настроем отнеслись к данному поединку, поэтому я остался очень доволен. Сложно назвать зоны, где мы выглядели слабее, чем соперники.

В этом сезоне мы прекрасно знаем, с чем нам придется столкнуться, но я приятно впечатлен тем, как игроки отдаются на тренировках уже с первых дней".

Наставник "змей" также обсудил отдельные потенциальные трансферы своего клуба: "Дальберт завтра отправится в Кальяри, а вот Димарко останется с нами — он очень хорошо поработал на первых сборах и заслужил свой шанс, после двух лет в Вероне.

Мартин Сатриано из академии также присутствовал вместе с командой и, думаю, у него есть шанс побороться за место в основном составе.

В ближайшее время мы ожидаем прибытие Стефана де Врея, а в понедельник к нам присоединится Марцело Брозович. Также, стараемся как можно быстрее интегрировать всех новичков в команду, поэтому, можно считать, что костяк команды уже сформирован", — подытожил итальянский специалист.

Свой следующий товарищеский матч Интер проведет против лондонского Арсенала 25 июля, в 23:00 по киевскому времени.