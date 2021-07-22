Италия

Футболист может перебраться в Италию.

Полузащитник лондонского Челси Хаким Зиеш заинтересовал итальянский Милан. Об этом сообщает GIFN.

По информации источника, руководство и тренерский штаб клуба видят Зиеша на позиции вингера.

Но текущим летом Милан вряд ли подпишет футболиста. Причина в том, что усиление позиции вингера — не приоритетное.

Сообщается, что сумма Зиеша также может стать проблемой для "россонери". Transfermarkt оценивает марокканца в 38 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Хакима 23 матча в АПЛ, в которых он дважды отличался в воротах соперников и отдал три голевых передачи.

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