Италия

Футбольный ветеран намерен продолжить выступления на клубном уровне.

Чемпионат Европы-2020 стал последней исторической вехой в международной карьере македонского нападающего Горана Пандева, а уже после завершения футбольного форума возник логичный вопрос — не ожидает ли в ближайшем будущем схожая судьба его выступления на клубном уровне?

Однако, согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, болельщикам генуэзского Дженоа нет повода волноваться относительно продления контракта 37-летнего футболиста с их клубом.

Соглашение Пандева подошло к концу аккурат к началу июля текущего года, после чего он погрузился в раздумья относительно поиска нового клуба для завершения карьеры.

Вариант с немедленным уходом на пенсию самим Пандевым был отброшен, и, по всей видимости, уже в скором времени он приступит к переговорам с руководством "грифонов" для подписания нового годичного контракта, по завершению которого, с большой долей вероятности, повесит бутсы на гвоздь.

В прошлом сезоне Пандев провел 30 матчей на клубном уровне, забив семь голов и отдав три результативные передачи, а на Евро-2020 он провел на поле все три матча своей национальной команды, став автором гола в ворота Австрии.