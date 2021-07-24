Италия

Защитник бергамаского клуба близок к переходу в Тоттенхэм.

Кристиан Ромеро в подкате против Рафаэля Леау, Getty Images

Кристиан Ромеро в подкате против Рафаэля Леау, Getty Images

Интерес английского Тоттенхэма к защитнику бергамаской Аталанты Кристиану Ромеро вынудил бергамаский клуб выходить на трансферный рынок в поисках потенциальной замены, на случай ухода аргентинского исполнителя.

Искать долго не пришлось, и у "Богини" на руках практически сразу оказались три доступных варианта.

Речь идет о представителе туринского Ювентуса Мерихе Демирале, защитнике Болоньи Токехиро Томиясу, а также футболисте французского Лилля Свене Ботмане.

Ожидается, что Аталанта сумеет выручить на продаже Ромеро сумму в 55 млн евро, поэтому не будет существенно ограничена в финансовом плане при поиске подходящей смены 23-летнему исполнителю.

При этом, "оробичи" для начала предстоит самим выкупить контракт игрока у "зебр", так как Ромеро перешел в клуб в начале прошлого сезона на правах двухгодичной аренды с последующим правом покупки.