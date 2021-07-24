Италия

Армянин составил свой личный топ игроков.

Полузащитник римской Ромы Генрих Мхитарян назвал трех лучших футболистов, с кем ему удалось вместе выходить на поле.

"Первый в моем списке будет Златан Ибрагимович. Швед выделяется своими скиллами, интеллекту, а также способу смотреть на футбол.

Второй, пожалуй, будет Поль Погба. Он очень хорош, в полном порядке. Погба может изменить ход матча, но его многие недооценивают.

Третий — Обамеянг. С этим парнем на поле мы были как одно целое, прекрасно друг друга понимали", — сказал футболист в интервью Romapress.

Отметим, что со Златаном и Погба Мхитарян выступал в Манчестер Юнайтед, а с Обамеянгом — в Боруссии Дортмунд.

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