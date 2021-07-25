Италия

Австрийский форвард решил перебраться в чемпионат Италии.

Нападающий Марко Арнаутович, находящийся на контракте у Шанхай Порт, определился со своим следующим клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, завтра, 26 июля, 32-летний австриец прилетит в Италию для подписания контракта с Болоньей.

Контракт Арнаутовича в новом клубе будет рассчитан до 2024 года, а зарплата составит 2,7 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2020/21 Арнаутович провел в китайской Суперлиге 4 поединка, в которых забил 3 мяча.

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