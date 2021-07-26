Италия

Полузащитник признался в любви к своему клубу.

Перед стартом нового сезона журналисты итальянского издания La Gazzetta dello Sport пообщались с полузащитником Милана Франком Кессье, который на данный момент находится на Олимпийских играх в Токио в составе сборной Кот-д'Ивуара на предмет его личных ожиданий от предстоящего футбольного года, а также видения дальнейшего развития профессиональной карьеры.

"Я горжусь тем что я выбрал Милан, и никуда не собираюсь отсюда уходить. Более того, я хочу остаться тут навечно. Во всяком случае, до конца профессиональной карьеры — точно.

Мне нравится, когда фанаты затягиваю мотив: "Один президент, здесь только один президент" в мою честь. Я хочу сохранить этот статус за собой до конца.

Я прекрасно понимаю опасения болельщиков относительно того, что я еще не продлил контракт с клубом, но они должны быть уверены в моей верности этой эмблеме. Сейчас я здесь, в Токио, и делаю все ради того, чтобы моя страна познала радость победы. Сразу после возвращения с Олимпиады, я сяду за стол переговоров с руководством клуба, и исправлю этот недочет. Проблем, мне кажется, не возникнет.

Я постоянно нахожусь в контакте с Паоло Мальдини и Фредериком Массара, поэтому они прекрасно знают мою позицию по этому вопросу.

Буду ли я уставшим после Олимпиады? А должен? (смеется) Это моя работа: бегать, отбирать мячи, развивать атаки. Я предельно мотивирован для достижения успеха. Не могу дождаться момента, когда вновь встречу своих товарищей по команде, Стефано Пьоли. Мы все ждем, что этот сезон будет особенным.

Мы будем выступать в Лиге чемпионов. Наконец-то. Мы хотели добиться этого любой ценой, и справились со своей задачей. Теперь, мы должны соответствовать тому имени, которое Милан имеет в Европе. Уверен, что своих фанатов мы не разочаруем.

Конечно, я сожалею о том, что мы должны были попрощаться с Хаканом Чалханоглу и Джанлуиджи Доннаруммой. Джиджи — сильнейший голкипер в мире на данный момент, но я никак не мог повлиять на решения своих партнеров. Я отвечаю только за себя и за свои действия. Мне жаль, что они ушли, но им на замену уже пришли новые футболисты.

К слову, порадовался за Доннарумму, когда он выступал на Евро-2020. Было приятно видеть триумф страны, в которой ты играешь. Мы все ждали первый матч Италии на турнире против Турции, и уже тогда поняли, какую ценность этот форум несет для команды Манчини. После финала, я позвонил Джиджи, Бонуччи и Кристанте, и поздравил их с успехом", — рассказал футболист.

Напоследок, Кессье высказался относительно предложения болельщиков Милана сделать его "пожизненным президентом клуба" еще в процессе карьеры: "Все будет, не переживайте! (смеется) Однако, сейчас для меня есть только Олимпиада. В конце концов, я буду в Милане до тех пор, пока сам клуб будет хотеть видеть меня в этой футболке".

Отметим, что Кот-д'Ивуар на данный момент занимает вторую строчку в квартете D, имея по четыре очка, наравне с Бразилией, и опережая Германию на один пункт перед очным матчем в последнем туре.