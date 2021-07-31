Италия

Юный итальянский футболист может быть выкуплен по завершении сезона.

Фланговый защитник туринского Ювентуса Джанлука Фработта в текущую трансферную кампанию был целью достаточно многих клубов, однако в конечном итоге его выбором стал вариант с годичной арендой в Верону.

"Мастиффы" в борьбе за 22-летнего футболиста сумели опередить бергамаскую Аталанту, и уже успели возложить на юного исполнителя достаточно высокие надежды.

При этом, Ювентус при подписании соглашения с Вероной пошел на достаточно необычный шаг, оставив за "желто-синими" право выкупа игрока по завершении арендного соглашения, но при этом прописав для себя возможность для приоритетного дальнейшего обратного выкупа игрока.

Отметим, что в прошлом сезоне Фработта провел за Ювентус 17 матчей, в которых отличился одним голом и одной голевой передачей.