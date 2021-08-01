Италия

Португальский наставник недоволен трансферной политикой клуба.

Опытный итальянский защитник Алессандро Флоренци проводит свои последние дни заслуженного отпуска, после триумфального для его национальной команды чемпионата Европы-2020, и уже постепенно готовится к возвращению к работе в римской Роме, на фоне выступлений за французский Пари Сен-Жермен на правах аренды по ходу прошлого сезона.

Рассчитывает на 30-летнего игрока и новый главный тренер "волков", Жозе Моуриньо, однако руководство клуба не спешит разделять позицию своего наставника.

После того, как ПСЖ не воспользовался опцией выкупа Флоренци за сумму в размере 9 млн евро, владельцы римского коллектива начали переговоры с андалузской Севильей относительно возможного трансфера.

Тем не менее, Моуриньо все равно сумел настоять на том, чтобы итальянец прибыл на тренировочный сбор к остальным партнерам по команде, после чего португалец сделает окончательные выводы о способности его подопечного конкурировать за место в стартовом составе с Риком Карсдорпом.

При этом, сам футболист желает иметь регулярную игровую практику, дабы не лишиться места в обойме Роберто Манчини, однако его заработная плата в почти 4 млн евро за сезон, с учетом бонусов, заставляет владельцев Ромы раздумывать над трансфером.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро, за два года до окончания его контракта с нынешним клубом.