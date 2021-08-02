36-летний центрбек продолжит выступать за туринский гранд.
Джорджо Кьеллини, Ювентус
02 августа 2021, 22:40
Ювентус на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с опытным центральным защитником Джорджо Кьеллини.
36-летний итальянец подписал со "старой синьорой" новое соглашение, которые будет рассчитано до лета 2023 года.
Финансовые детали сделки не уточняются.
В прошлом сезоне Джорджо Кьеллини провел 25 поединков, в которых отдал 2 результативные передачи.
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