Италия

36-летний центрбек продолжит выступать за туринский гранд.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с опытным центральным защитником Джорджо Кьеллини.

36-летний итальянец подписал со "старой синьорой" новое соглашение, которые будет рассчитано до лета 2023 года.

Финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне Джорджо Кьеллини провел 25 поединков, в которых отдал 2 результативные передачи.

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