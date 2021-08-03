Италия

Клубы официально согласовали сделку.

Нападающий бразильского Сантоса Кайо перешел в туринский Ювентус. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

По информации некоторых СМИ, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро плюс бонусы в размере 2,5 миллионов при условии выполнения некоторых пунктов. Контракт будет рассчитан на пять лет.

"Ювентус выполнил условия, которые мы представили и которые, по нашему мнению, были лучшими для клуба. Удачи Кайо, еще одному воспитаннику Сантоса, который, как мы надеемся, пойдет по пути великих", — сказал президент Сантоса Андрес Руэда.

19-летний Кайо выступал за основную команду Сантоса с 2018 года. С тех ор на его счету 84 матча и 17 голов.

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