Италия

Игрок за один сезон не смог стать полноценной частью коллектива.

Осенью прошлого года немецкий РБ Лейпциг сумел отыскать в академии берлинской Герты достаточно перспективного полузащитника атакующего плана Лазара Самарджича, после чего незамедлительно предложил "Старой Даме" его трансфер за 500 тыс. евро.

Однако, всего девять матчей (244 минуты) за сезон, а также уход с поста главного тренера Юлиана Нагельсманна, серьезно повлияли на шансы футболиста закрепиться в основном составе, поэтому "красные быки" приняли решение подыскать ему новый клуб.

Первым в очереди оказался фриульский Удинезе, который с радостью воспользовался возможностью уменьшить средний возраст своей обоймы за счет покупки 19-летнего немецкого исполнителя, у которого также есть сербский паспорт.

При этом, "маленькие зебры" готовы отдать за игрока 3 млн евро, и обеспечить РБ Лейпциг получение доли от последующей возможной продажи.

Сообщается, что изначально игрок отклонил предложение итальянского клуба об аренде, так как хотел быть уверенным в получении игровой практики поэтому Удинезе был поставлен перед фактом необходимости заключать полноценно с ним соглашение, и уже сегодня, 5 августа, футболист пройдет медицинское обследование.