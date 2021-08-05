Италия

Прибыль от трансфера вышла на передний план.

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку на данный момент является главным героем очередной летней трансферной саги, так как лондонский Челси совершает решительные шаги в сторону его приобретения из стана "нерадзурри".

Однако, далеко не все в миланском клубе с положительными эмоциями воспринимают поступление новой информации относительно данного перехода.

В частности, итальянское издание Il Corriere dello Sport сообщает, что президент миланского Интера Стивен Чжан был вынужден пойти на конфликт с генеральным директором Джузеппе Мароттой, а также главным тренером команды Симоне Индзаги, которые выступали против продажи игрока.

Согласно последней информации, экс-наставник римского Лацио, перед своим приходом в клуб, получил заверение, что единственным ключевым игроком прошлого сезона, который в текущую трансферную кампанию покинет клуб, станет Ашраф Хакими.

Развитие ситуации привело к тому, что Джузеппе Маротта, а также Пьеро Аусилио и Дарио Баччин были настолько недовольны решением Чжана, что объявили о том, что не будут продлевать свое пребывание в клубе, согласно действующим контрактом, и уже летом следующего года покинут совет директоров.

При этом, издание Tuttosport подливает масла в огонь, заявляя, что Лукаку может стать не последним игроком, который покинет команду из числа основных футболистом образца прошлого "чемпионского" сезона. Стефан де Врей также рассматривает варианты для продолжения профессиональной карьеры в другом месте.