Футболист продолжит карьеру в другом клубе Серии А.
Эрнани, Getty Images
07 августа 2021, 18:56
Полузащитник Пармы Эрнани представлен в качестве футболиста Дженоа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Речь идет об арене 27-летнего хавбека на один сезон с обязательным правом выкупа при определенных условиях.
В минувшем сезоне Эрнани сыграл за Парму 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
До Пармы бразилец выступал также за Атлетико Паранаэнсе, Сент-Этьен и другие менее статусные клубы.
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