Италия

Футболист продолжит карьеру в другом клубе Серии А.

Полузащитник Пармы Эрнани представлен в качестве футболиста Дженоа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет об арене 27-летнего хавбека на один сезон с обязательным правом выкупа при определенных условиях.

В минувшем сезоне Эрнани сыграл за Парму 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

До Пармы бразилец выступал также за Атлетико Паранаэнсе, Сент-Этьен и другие менее статусные клубы.

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