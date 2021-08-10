Италия

Итальянский хавбек будет зарабатывать 3 миллиона евро в год + бонусы.

Центральный полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини решил связать будущее со своим нынешним клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб подходит к завершающему этапу переговоров с 25-летним итальянцем по новому контракту до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Годовая зарплата Пеллегрини по новому соглашению с Ромой будет 3 миллиона евро, не учитывая различные бонусы. Стороны близки к согласованию последних деталей.

В прошлом сезоне Лоренцо Пеллегрини провел за Рому 47 поединков во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.