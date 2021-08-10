Итальянский хавбек будет зарабатывать 3 миллиона евро в год + бонусы.
Лоренцо Пеллегрини, Getty Images
10 августа 2021, 09:11
Центральный полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини решил связать будущее со своим нынешним клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, римский клуб подходит к завершающему этапу переговоров с 25-летним итальянцем по новому контракту до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.
Годовая зарплата Пеллегрини по новому соглашению с Ромой будет 3 миллиона евро, не учитывая различные бонусы. Стороны близки к согласованию последних деталей.
В прошлом сезоне Лоренцо Пеллегрини провел за Рому 47 поединков во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.