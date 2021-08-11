Италия

Президент Наполи пожаловался на тяжелое положение его команды.

Не за горами старт нового сезона итальянской Серии А, а трансферная кампания неаполитанского Наполи до сих пор похожа на чистый лист бумаги.

"Южанам" за лето удалось лишь оформить полноценный переход ранее выступавшего в клубе на правах аренды из миланского Интера нападающего Маттео Политано, и при этом коллективу пришлось расстаться с Элсидом Хисайем и Николой Максимовичем, которые покинули команду в качестве свободных агентов.

О причинах столь скромного поведения на трансферном рынке попытался рассказать президент клуба Аурелио де Лаурентис.

"У нас всего несколько дней до старта сезона и бесконечное количество проблем, которые еще надо толком обсудить. Сейчас, я должен пойти и встретиться со Спалетти, потому что завтра я буду должен вернуться в Рим. Мы будем затрагивать все проблемные вопросы.

Трансферный рынок открыт для нас в обе стороны: на продажу и на покупку футболистов, но остается совсем мало времени для того, чтобы понять кто нам нужен, а кто — нет. В сентябре начинается активная часть сезона, в котором мы намерены добиться большого успеха", — подытожил функционер.

Отметим, что слухи связывали защитника Челси Эмерсона Палмьери, полузащитника Интера Матиаса Весионо с возможным трансфером в Наполи, а основным претендентом на центрального защитника "ослов" является французский Пари Сен-Жермен.

Отметим, что новый главный тренер Наполи Лучано Спалетти на одной из пресс-конференций заявил, что "приковал бы себя к батарее, лишь бы не продавать ключевого центрального защитника".