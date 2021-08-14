Клуб объявил о трансфере еще одного игрока.
Думфрис, Интер
14 августа 2021, 23:59
Миланский Интер пописал защитника ПСВ и сборной Нидерландов Дензела Думфриса.
Контракт с молодым футболистом подписан на четыре года, до 2025. По слухам, сумма трансфера составила 12,5 млн.евро + 2,5 млн.евро в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Эредивизи Думфрис сыграл 30 игры, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
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