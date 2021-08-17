Италия

Чемпионы Англии могут получить еще более серьезное усиление.

Английский Манчестер Сити до сих пор находится в состоянии неопределенности относительно возможного подписания нападающего лондонского Тоттенхэма Харри Кейна, однако тем временем для "горожан" может подоспеть не менее именитый футболист на замену форварду "шпор".

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поручил своему агенту предложить его кандидатуру действующим чемпионам Англии в качестве возможного трансфера.

Примечательно, что данный переход, в случае успешного заключения сделки, сумеет гарантировать "зебрам" стабильное финансовое положение в ближайшем будущем, а также по ходу всего сезона-2021/22, так как они рассчитывают получить от трансфера Роналду не менее 30 млн евро, после чего высвободят аналогичную сумму из зарплатной ведомости клуба.

Несмотря на то, что Манчестер Сити на данный момент занимается исключительно возможным трансфером Кейна, последние данные показывают, что Тоттенхэм не особо торопится принимать их предложение в размере 150 млн евро за своего футболиста, поэтому Роналду может быть рассмотрен как запасной вариант.