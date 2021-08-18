Италия

Неаполитанцы усилились бразильским центрбеком.

Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Жуана Жезуса, права на которого ранее принадлежали Роме.

30-летний бразилец перебрался в стан неаполитанцев на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Жуан Жезус провел за Рому 11 неполных поединков во всех турнирах, в которых он заработал одно предупреждение.

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