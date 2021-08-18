Неаполитанцы усилились бразильским центрбеком.
Жуан Жезус, Наполи
18 августа 2021, 16:59
Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Жуана Жезуса, права на которого ранее принадлежали Роме.
30-летний бразилец перебрался в стан неаполитанцев на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне Жуан Жезус провел за Рому 11 неполных поединков во всех турнирах, в которых он заработал одно предупреждение.
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