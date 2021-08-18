Италия

Итальянский хавбек продолжит карьеру в Турине.

Ювентус на своем официально сайте объявил о подписании центрального полузащитника Мануэля Локателли, который ранее защищал цвета Сассуоло.

23-летний итальянец перебрался в стан "старой синьоры" на правах двулетней аренды с последующим выкупом его контракта на постоянной основе за 35 миллионов евро.

Контракт Локателли с Ювентусом будет рассчитан до лета 2026 года. В новом клубе он будет выступать под 27-м номером.

В прошлом сезоне Мануэль Локателли провел за Сассуоло 34 поединка во всех турнирах, в которых он отдал 4 результативные передачи. Этим летом хавбек также выиграл Евро-2020 в составе сборной Италии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.