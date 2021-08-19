Италия

Впервые за более чем 30 лет игрок поменяет один римский клуб на другой.

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скира, Серию А уже в ближайшее время ожидает достаточно громкий трансфер между двумя непримиримыми соперниками в пределах одного города — римскими Ромой и Лацио.

Испанский форвард "волков" Педро уже успел согласовать все необходимые детали своего контракта с "орлами", и в скором времени поставит подпись под соглашением, рассчитанным до 2023-го года.

Примечательно, что за футболиста, действующий контракт которого подходит к концу лишь летом 2023-го года, Лацио не заплатит совершенно никакой компенсации в рамках договоренностей между клубами.

Данный жест "джаллоросси" показывает, что они хотят высвободить ресурс от общего объема заработных плат коллектива, а также может подчеркивать негативное отношение новоиспеченного наставника команды, Жозе Моуриньо, к данному футболисту.

В совокупности, эти факторы побудили Рому совершить первый за последние более чем 30 лет трансфер между двумя конкурирующими клубами столицы Италии.

В прошлом сезоне Педро сыграл 40 матчей, в которых отличился шестью голами и семью голевыми передачами, а его текущая трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.