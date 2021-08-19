Италия

Футболист намерен покинуть Барселону уже в ткущее трансферное окно.

До закрытия трансферного окна остается не так уж и много времени, а вопрос о зарплатной ведомости каталонской Барселоны все еще не снят с повестки дня, несмотря на успешно проведенные переговоры о снижении оклада для Жерара Пике, с последующей регистрацией трех "летних" новичков.

"Блаугранас" все еще не отказались от идеи продажи собственных исполнителей, а одним из кандидатов на исходящий трансфер является полузащитник Миралем Пьянич, так и не получивший доверия Рональда Кумана по ходу первого сезона своих выступлений за каталонский коллектив.

Как итог, уже спустя один футбольный год, босниец имеет все шансы на то, чтобы вернуться в свой бывший клуб — туринский Ювентус.

Помочь ему в оформлении перехода должен агент Фали Рамадани, который в эти дни занимается трансфером Матиа Настасича и продлением контракта Николы Миленковича непосредственно в Италии.

Трансферная стоимость игрока составляет на данный момент 60 млн евро, в то время как перед стартом прошлого сезона Барселона отдала за Пьянича в общей сложности около 60 млн евро.