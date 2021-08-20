Италия

Бразильский защитник Родриго Бекао может сменить клуб в Серии А.

Бразильский защитник Удинезе Родриго Бекао может сменить клуб в Серии А, перебравшись в Торино.

Как сообщает издание Goal, руководство туринского клуба проявляют серьезный интерес к бразильскому защитнику и готовы выложить около 7 миллионов евро.

По данным источника, самому Бекао в Турине готовы предложить контракт на четыре года — до лета 2025.

Ожидается, что Торино продаст Лянцо Эвангелисту, тем самым "откроет двери" для трансфера Бекао в Турин.

В прошлом сезоне Бекао провел в составе Удинезе сыграл 36 матчей, забив один гол.