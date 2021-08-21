Италия

Туринский клуб и его футболист не могут сойтись в финансовых вопросах.

Туринский Ювентус проводит летнее трансферное окно за увлекательным и интригующим процессом продления действующего контракта своего нападающего Пауло Дибалы, вопросы относительно которого, как ожидалось, будут закрыты еще неделей ранее.

Однако, на деле позиции футболиста и представителей его команды оказались различными относительно финансовой части сделки.

Так, аргентинец хочет получать не менее 10 млн евро в год, в то время как "зебры" продолжают стоять на своем, и предлагают не более 8,5 млн евро, к которым в последствии могут добавиться различные бонусы.

Очередной эпизод переговоров планируется провести уже в ближайшие дни, после чего можно будет говорить о дальнейшей судьбе нового потенциального соглашения, рассчитанного до 2025-го года.

Напомним, что уже 22 августа туринский Ювентус начинается для себя новый сезон итальянской Серии А гостевым поединком против фриульского Удинезе, старт которого намечен на 19:30 по киевскому времени. Пауло Дибала попал в заявку на эту игру.