Туринский клуб и его футболист не могут сойтись в финансовых вопросах.
Пауло Дибала, Getty Images
21 августа 2021, 07:44
Туринский Ювентус проводит летнее трансферное окно за увлекательным и интригующим процессом продления действующего контракта своего нападающего Пауло Дибалы, вопросы относительно которого, как ожидалось, будут закрыты еще неделей ранее.
Однако, на деле позиции футболиста и представителей его команды оказались различными относительно финансовой части сделки.
Так, аргентинец хочет получать не менее 10 млн евро в год, в то время как "зебры" продолжают стоять на своем, и предлагают не более 8,5 млн евро, к которым в последствии могут добавиться различные бонусы.
Очередной эпизод переговоров планируется провести уже в ближайшие дни, после чего можно будет говорить о дальнейшей судьбе нового потенциального соглашения, рассчитанного до 2025-го года.
Напомним, что уже 22 августа туринский Ювентус начинается для себя новый сезон итальянской Серии А гостевым поединком против фриульского Удинезе, старт которого намечен на 19:30 по киевскому времени. Пауло Дибала попал в заявку на эту игру.