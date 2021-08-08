Италия

Туринский клуб не видит предпосылок для отказа игрока.

Туринский Ювентус в текущее межсезонье переживает достаточно любопытный момент, связанный состоянием переговоров между руководством клуба и нападающим Пауло Дибала по вопросу продления действующего соглашения.

Уже летом следующего года аргентинский футболист имеет все шансы покинуть клуб на правах свободного агента, поэтому "бьянконери" любыми доступными способами намерены уговорить 27-летнего исполнителя поставить подпись под новой сделкой.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "зебры" серьезно продвинулись в данном направлении в последние дни, а следующая неделя обещает стать ключевой в процессе заключения сделки, так как на ней запланированы переговоры между представителями клуба и агентом игрока Хорхе Антуном.

Согласно предварительным данным, Дибале был предложен контракт до 2025-го года, а туринский Ювентус не сомневается в том, что аргентинский футболист поставит свою подпись под сделкой в конечном итоге.

Под руководством Андреа Пирло в прошлом сезоне Дибала сыграл всего в 26-и матчах, забив при этом пять голов и отдав три результативные передачи.