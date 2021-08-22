Италия

Football.ua представляет анонс матча 1-го тура Серии А.

В первом туре Серии А Ювентус на выезде попытается добыть первую победу. Соперник у туринцев — Удинезе.

Удинезе — Ювентус

Воскресенье, 22 августа, 21:45.. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Ивано Пеццуто.

Последние три матча между Ювентусом и Удинезе были очень интересными и непростыми для фаворита. Туринцы победили, уступили и однажды сыграли вничью.

После непростого прошлого сезона у Ювентуса сменился тренерский штаб. Откровенно, под руководством Андреа Пирло — молодого и перспективного тренера, "старая сеньора" провалилась. Пришлось подрывать старые связи и приглашать вновь того, под чьим руководством команда не теряла вкуса победы — Массимилиано Аллегри.

Укрепление для туринцев прибыло. Пришли Кайо из Сантоса, вернулся из аренды Лука Пеллигрини (советуем обратить внимание на этого парня в новом сезоне). Также туринцы совершили, пожалуй, один из самых интересных трансферов — подписали Мануэля Локателли.

Чтобы добыть Скудетто, о котором Юве позабыл после прошлого сезона, нужно побеждать уже в первом туре.

Прошлый сезон Удинезе, стабильно, провел на своем уровне. Команда, не хватающая звезд с небес, заняла 14 место в таблице, отобрав очки у грозных соперников, но уступая аутсайдерам и себе равным. Среди интересных подписаний команды из Удине можно отметить Максимильяно Ромеро из ПСВ, Николаса Опоку из Амьена и Иенаму Удоги из Вероны. Ну и после ухода Муссо в Аталанту, команда подписала кипера Сильвестри.

В товарняках Удинезе оставили неоднозначное впечатление — победы над более слабыми командами, а со статусными Лансом и Штурмом команда Луки Готти потягаться не смогла. К слову, для Готти матч против Юве будет показательным. Сможет ли Льоренте, Перейра и компания преподнести сюрприз?

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