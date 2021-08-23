Италия

Аргентинец в шаге от возвращения в Серию А.

Нападающий турецкого Фенербахче Диего Перотти перешел в стан "канареек" осенью прошлого года, однако за футбольный год всего четыре раза появлялся на футбольном поле, забив при этом три гола в турецкой Суперлиге.

33-летний футболист большую часть времени провел в процессе восстановления от операции на ахилловом сухожилии, поэтому его клубу не было совершенно никакого смысла обеспечивать содержание игрока до конца его контракта, намеченного на 2022-й год.

В итоге, Фенербахче и Перотти пришли к мировому соглашению относительно расторжения сделки, после чего игроком тут же начал активно интересоваться генуэзский Дженоа, а уже сейчас итальянский журналист Николо Скира сообщает, что итоговое подписание сделки между "грифонами" и аргентинцем находится на финальном этапе.

Ожидается, что контракт для Перотти будет предложен сроком на два года, что соответствовало бы его периоду нахождения в Фенербахче, если бы не вмешались травмы.

Напомним, что это будет уже второе пришествие Диего в Серию А, и непосредственно в Дженоа, за который он на первом этапе сыграл 45 матчей, забив пять голов и отдав семь голевых передач. Куда больше игр он провел за римскую Рому (138), отличившись 32-мя результативными ударами и 26-ю пасами.