Подопечные Пьоли добились победы благодаря голу Диаса.
Радость игроков Милана, getty images
23 августа 2021, 23:51
Милан в рамках поединка первого тура элитного дивизиона чемпионата Италии гостил у Сампдории и добился минимальной победы.
Подопечные Стефано Пьоли открыли счет в дебюте встречи благодаря точному удару Браима Диаса и смогли удержать преимущество.
Сампдория — Милан 0:1
Гол: Диас, 9
Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71) — Кандрева, Дамсгор, Экдаль (Адриен Силва, 86), Торсби — Квальярелла, Габбьядини (Верре, 71).
Милан: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Крунич, Салемакерс (Флоренци, 81), Тонали — Жиру, Леау (Ребич, 69), Браим Диас (Беннасер, 69).
Предупреждения: Габбьядини, Мурру, Берешиньски — Кьяер