Завершились два поединка второго тура чемпионата Италии.
игроки наполи, getty images
29 августа 2021, 21:30
В поединке второго тура итальянский Серии А Наполи отправился в гости к Дженоа.
После первого тайма подопечные Лучано Спаллетти минимально вели в счете благодаря голу Фабиана Руиса на 39-й минуте встречи, однако на 69-й минуте Камбьясо вернул равновесие в счете и подарил болельщикам Дженоа надежду на набранные очки.
Тем не менее, под самый занавес противостояния вышедший на замену Петанья отметился голом и принес в актив Наполи победный результат.
Дженоа — Наполи 1:2
Голы: Камбьяcо, 69 — Фабиан Руис, 39, Петанья, 84
Дженоа: Сиригу, Гильоне (Бехрами, 83), Кришито, Бираски, Ванхойсден (Масьелло, 67), Камбьяcо, Бадель, Стураро (Каллон, 67), Ровелла, Эрнани (Пандев, 46), Экубан (Букса, 46).
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка, Фабиан Руис, Элмаз, Инсинье, Политано (Петанья, 82), Лосано (Унас, 70).
Предупреждения: Экубан, Кришито — Ди Лоренцо, Политано, Мариу Руй
В параллельном матче Сассуоло принимал на своем поле Сампдорию.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Сассуоло — Сампдория 0:0
Сассуоло: Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич, Лопес, Бога (Траоре, 87), Фраттези (Маньянелли, 86), Капуто (Дефрель, 68), Распадори (Скамакка, 78).
Сампдория: Аудеро, Берешински, Йосида, Колли, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 85), Кандрева, Верре (Аскильдсен, 66), Торсбю, Дамсгор (Депаоли, 85), Куальярелла.
Предупреждения: Капуто, Кирикеш — Берешински, Торсбю