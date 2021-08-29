Италия

Завершились два поединка второго тура чемпионата Италии.

В поединке второго тура итальянский Серии А Наполи отправился в гости к Дженоа.

После первого тайма подопечные Лучано Спаллетти минимально вели в счете благодаря голу Фабиана Руиса на 39-й минуте встречи, однако на 69-й минуте Камбьясо вернул равновесие в счете и подарил болельщикам Дженоа надежду на набранные очки.

Тем не менее, под самый занавес противостояния вышедший на замену Петанья отметился голом и принес в актив Наполи победный результат.

Дженоа — Наполи 1:2

Голы: Камбьяcо, 69 — Фабиан Руис, 39, Петанья, 84

Дженоа: Сиригу, Гильоне (Бехрами, 83), Кришито, Бираски, Ванхойсден (Масьелло, 67), Камбьяcо, Бадель, Стураро (Каллон, 67), Ровелла, Эрнани (Пандев, 46), Экубан (Букса, 46).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка, Фабиан Руис, Элмаз, Инсинье, Политано (Петанья, 82), Лосано (Унас, 70).

Предупреждения: Экубан, Кришито — Ди Лоренцо, Политано, Мариу Руй