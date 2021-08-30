Италия

У итальянского клуба будет право приоритетного выкупа.

Лиссабонская Бенфика продолжает оставаться достаточно активной на трансферном рынке в обоих направлениях движения футболистов относительно клуба, и в ближайшее время готовит очередной исходящий трансфер.

С предложением взять в аренду талантливого полузащитника оборонительного плана Флорентину к "орлам" обратилась генуэзская Сампдория, и достаточно быстро сумела договориться с португальской стороной об итоговом соглашении по возможной сделке.

22-летний португальский исполнитель уже в скором времени должен пополнить состав "моряков" на правах арендного соглашения, после завершения которого у итальянской команды будет приоритетное право выкупа за 15 млн евро.

Стоит отметить, что и в прошлом сезоне Флорентину играл за пределами Португалии, будучи связанным временными отношениями со французским Монако, однако провел всего 11 матчей, после чего вернулся в стан Бенфики.