Италия

Бельгиец в новом сезоне еще не появлялся на поле.

Этап карьеры бельгийского полузащитника Денниса Прата в английском Лестере, стартовавший летом 2019-го года, в его дебютном сезоне отмечался регулярным появлением игрока на футбольном поле.

Однако, уже через год 27-летний исполнитель испытывал явную нехватку игровой практики в коллективе Брендана Роджерса, а уже в новом сезоне так ни разу и не появился на поле со скамейки для запасных.

В итоге, представители Прата провели переговоры с руководством "лис", запросив для своего клиента аренду в новый клуб, где бы он мог получить игровую практику.

Лестер в ответ нашел предложение от итальянского Торино, и после непродолжительных переговоров стороны ударили по рукам, о чем сообщил ряд авторитетных итальянских журналистов.

Сделка по аренде полузащитника обойдется Торино в 1 млн евро, однако у клуба затем будет опция полноценного выкупа за 15 млн евро. При этом, уже есть информация о сроках возможного будущего соглашения бельгийца с его новой командой, которое предварительно будет рассчитано до 2026-го года.