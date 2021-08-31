Италия

Клуб поблагодарил португальца за хорошую работу.

Туринский Ювентус на своем официальном сайте попрощался с вингером Криштиану Роналду, который перешел в английский Манчестер Юнайтед.

"Он был первым игроком в истории Ювентуса, который забил не менее 100 голов во всех соревнованиях за свои первые три сезона за Ювентус, а с момента его прибытия в Серию А он стал игроком, который забил больше всего голов: 81, как минимум на 10 голов больше, чем любой другой. Более того, с вышеупомянутым титулом лучшего бомбардира он также стал первым, кто сел на трон лучших бомбардиров Серии А, Ла Лиги и Премьер-лиги.

Незабываемых моментов, прожитых вместе, много. Мы могли бы процитировать их, пережить их заново и рассказать про них, но это не поможет, потому что у каждого есть своя особая память, связанная с CR7, у всех есть общие эмоции, которые не нужно стирать, каждый всегда будет помнить, что они чувствовали.