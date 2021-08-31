Италия

Бельгийский хавбек продолжит карьеру в Италии.

Торино на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Денниса Прата, права на которого принадлежат Лестеру.

27-летний бельгиец перешел в итальянский клуб на правах аренды за 1 миллион евро, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

В соглашении предусмотрен пункт с правом выкупа футболиста на постоянной основе.

В прошлом сезоне Деннис Прат провел за Лестер 24 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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