Италия

Лидер итальянского клуба может покинуть команду без компенсации уже следующим летом.

В одном из наиболее успешных для итальянского Милана сезонов образца последних лет немалую роль отыграл полузащитник Франк Кессье, однако минувшее летнее трансферное окно проходило скорее в попытках "россонери" удержать своего футболиста от интереса со стороны других клубов с параллельными попытками заключить с ним новое соглашение.

Дело в том, что уже в конце следующего футбольного года ивуариец сможет покинуть на правах свободного агента, что станет крупной неудачей для Милана, так как стоимость 24-летнего исполнителя оценивается порталом Transfermarkt в 55 млн евро.

Именно поэтому руководство итальянского клуба в последние дни трансферного рынка решило выступить с обновленным предложением в адрес представителей своего подопечного, однако, спустя небольшую паузу, получило отказ из-за финансовой составляющей новой сделки.

Милан предложил поднять зарплату Кессье до уровня 6,5 млн евро в год, в то время как его текущий оклад составляет 2,2 млн евро, но встретился с отказом — агенты Франка просят для своего клиента не менее 8 млн евро. Переговоры на этом были поставлены на паузу, в ожидании нового, более щедрого предложения от "россонери".

В итальянской прессе уже появилась информация о том, что французский ПСЖ выходил на контакт с игроком.

Напомним, что в прошлом сезоне Кессье отыграл 50 матчей, забив 14 голов и отдав шесть голевых передач, а в новом футбольном году еще не появлялся на футбольном поле из-за мышечного повреждения.