Италия

Легенда сборной Франции остается в Италии.

Бывший полузащитник сборной Франции, Баварии и Фиорентины Франк Рибери подписал контракт с итальянской Салернитаной.

Контракт с 38-летним вингером подписан до окончания сезона 2021/22 с возможностью продления еще на сезон. Он достался клубу бесплатно.

В минувшем сезоне за Фиорентину Франк провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

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