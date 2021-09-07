Италия

Аргентинец вскоре должен подписание новое соглашение с "нерадзурри".

Нападающий Лаутаро Мартинес продолжит свои выступления в Интере. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний аргентинец скоро подпишет контракт с "нерадзурри", который будет рассчитан до лета 2026 года.

Стороны улаживают последние детали будущего соглашения. Нынешний контракт Лаутаро с Интером истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне аргентинский форвард провел за миланский клуб 48 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 19 голов и отдать 11 результативных передач.

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