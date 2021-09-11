Италия

"Оранжево-черно-зеленые" обыграли в гостях Эмполи.

Завершился поединок третьего тура итальянской Серии А, в котором Эмполи принимал на своем поле Венецию.

Обе команды повысились в классе по итогам прошлого сезона Серии Б, поэтому каждой из них было принципиально важно набирать очки с сопоставимым по уровню соперником.

Победителем же из данного противостояния вышла Венеция, которая почувствовал вкус победы в элитном дивизионе Италии впервые с 2002 года.

Эмполи — Венеция 1:2

Голы: Байрами, 89 (пен.) — Анри, 13, Окереке, 68

Эмполи: Викарио, Стоянович (Хендерсон, 83), Луперто, Исмайли (Тонелли, 46), Маркицца, Хаас, Бандинелли (Ди Франческо, 46), Байрами, Риччи (Штулац, 62), Манкузо (Пинамонти, 62), Кутроне.

Венеция: Ледзерини (Мяенпяа, 46), Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Шнегг (Молинаро, 46), Вакка (Окереке, 67), Фьордилино (Чрнигой, 54), Бузио, Араму (Хейманс, 33), Анри, Юнсен.