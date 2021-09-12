Италия

Football.ua представляет анонс поединка 3-го тура Серии А.

В рамках третьего тура итальянской Серии А Милан дома сыграет против римского Лацио.

Милан — Лацио

Воскресенье, 12 сентября, 19:00. Сан Сиро, Милан. Даниэле Киффи – главный арбитр встречи.

В центральном поединке третьего раунда чемпионата Италии сойдутся непримиримые соперники, битвы которых всегда получаются очень зрелищными. Мы сможем наблюдать за матчем Милан — Лацио.

Милан начал чемпионат с двух побед в двух стартовых турах. Команда Пиоли справилась с Сампдорией и с солидным преимуществом обыграла Кальяри — двух середняков турнира. Проверки на прочность еще не было и вот она как раз футболистам предстоит. С приходом Оливье Жиру Милан стал забивать. Именно француз отгрузил два в ворота команды из Сардинии. Да и помимо Жиру атака "россонери" смотрится уверенно. Вернувшийся Диас смотрится ярко, да и Леао, который в прошлом сезоне не сильно впечатлял и не показал настоящего себя, набирает лучшие кондиции. Несомненно, игра против Лацио будет очень сложной.

Лацио, как и предстоящий соперник, с приходом Сарри радует. Девять забитых и два пропущенных, шесть очков в первых двух турах и первое место в таблице, прямо сказать, неожиданный результат. Особенно, если учитывать уход Индзаги. Как и для Милана, для "орлов" предстоящий поединок — проверка на прочность. Лидером команды последние сезоны является Чиро Иммобиле. Именно он в первых турах забил четырежды, в следствии чего идет на первом месте в гонке бомбардиров. Прошлую он уже выиграл. Отметим, также, что нам предстоит увидеть битву двух оборон, которые являются одними из лучших в Серии А на данный момент.

В последних четырех очных матчах команды не определили победителя. Дважды победа доставалась коллективу из Милана, и столько же раз римским парням.

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